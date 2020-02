Atalanta-Valencia, Parejo: “Nerazzurri macchina da gol, fare risultato non sarà facile”

Dani Parejo si proietta alla gara contro l’Atalanta.

Il centrocampista e capitano degli spagnoli, intervenuto in conferenza stampa, resta concentrato in vista del match di San Siro che vedrà i suoi opposti alla compagine bergamasca.

“Io scendo nel merito ma fino a un certo punto, so delle cose ma semplicemente che abbiamo varie assenze. Poi le visite mediche, i trattamenti, il medico di fiducia, oppure chi consiglia cosa… Non saprei cosa dire. Effettivamente ci sono varie lesioni, vari infortuni per giocatori importanti come Garay che lo terrà fuori per molto. Tuttavia vogliamo concentrarci su chi non è infortunato, la Champions è super competitiva, così come la Liga. Siamo settimi ma dobbiamo fare meglio per arrivare più avanti, dipende da noi. La squadra reagisce alle assenze. L’Atalanta sta facendo una stagione impressionante, ha fatto 63 gol in 24 partite, vinto contro la Roma. Sarà un avversario difficile, molto complicato, considerando anche i nostri infortuni. Dobbiamo entrare in campo per vincere, in casa siamo una squadra davvero solida però ci sono state quelle due o tre partite in cui abbiamo sofferto fuori casa, stiamo facendo fatica. È più difficile vincere, per questo dobbiamo tenere d’occhio gli obiettivi”.