Atalanta-Valencia, Ilicic: “Abbiamo dominato. Il mio gol? Vi dico cosa ho pensato prima di calciare”

L’Atalanta vince e convince.

San Siro ha ospitato stasera la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: la Dea ha travolto i suoi avversari grazie alla doppietta di Hateboer e i gol di Ilicic e Freuler, ottenendo un vantaggio importantissimo in vista del match di ritorno.

Al termine del match l’attaccante dell’Atalanta, Josip Ilicic, che ha ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua soddisfazione per la grandissima vittoria ottenuta e per il vantaggio ottenuto per il match di ritorno: “Nelle prime due occasioni mi hanno chiuso il mancino e allora ho pensato di provare con il destro e sono riuscito a fare gol, sono felice per il risultato ottenuto questa sera. Noi l’abbiamo preparata bene e credo che nel primo tempo abbiamo dominato in lungo e in largo senza concedere niente, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualcosa e subito quel gol. Ci spiace aver subito quella rete ma anche loro hanno creato qualcosa, una squadra che oggi non ha giocato al massimo grazie alla nostra bravura. A Valencia sarà diverso perché il pubblico spinge molto, dovremo stare attenti fin dall’inizio della partita perché loro attaccheranno a testa bassa. Primo gol in Champions League? La cosa più difficile era lo stop, da quella posizione ci provo sempre e sono contento di esserci riuscito. Non mi piace fare gol facili e lo si è visto nel secondo tempo quando ho sbagliato da due passi. Sono contento per la vittoria ma arrabbiato per il gol preso, adesso pensiamo al campionato e poi alla gara di ritorno. Il margine di vantaggio è buono, adesso non siamo più una sorpresa perché siamo una bella realtà“.

