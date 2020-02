Atalanta-Valencia, Hateboer: “Peccato aver subito quel gol, al ritorno ci attenderà una bolgia”

Doppietta che non ti aspetti quella messa a segno da Hans Hateboer.

Il laterale olandese dell’Atalanta è stato il man of the match nella sfida che gli orobici hanno vinto per 4-1 contro il Valencia, due reti da bomber vero che fanno sorridere la Dea. Il calciatore dei nerazzurri, ai microfoni di Sky, ha analizzato il match di San Siro e ha predicato prudenza in vista del ritorno in terra spagnola.

“Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile perché davanti sono molto forti, eravamo un po’ in difficoltà dietro ma abbiamo fatto quattro gol. Penso che il 4-1 sia un ottimo risultato, peccato aver subito la rete perché è come se ce la fossimo segnata da soli. Ritorno? Sappiamo che lì l’ambiente è molto caldo e di conseguenza sarà difficile, andremo a Valencia sapendo di avere un margine di vantaggio considerevole”.

