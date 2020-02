Atalanta-Valencia, Gomez: “Sapevamo dove colpire, vittoria storica. Sul gol subito…”

Strepitosa vittoria dell’Atalanta.

San Siro ha ospitato stasera la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: la Dea ha travolto i suoi avversari grazie alla doppietta di Hateboer e i gol di Ilicic e Freuler, ottenendo un vantaggio importantissimo in vista del match di ritorno.

Champions League, Atalanta-Valencia 4-1: una Dea divina cala il poker e vede i quarti

Al termine del match il capitano dell’Atalanta, il Papu Gomez, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua grandissima gioia per il risultato ottenuto: “Penso che sapevamo dove colpire e come giocare la partita perché l’avevamo preparata molto bene in settimana, era una partita simile a quella giocata contro la Roma e avevamo le idee chiare di come muoverci dentro il campo. Abbiamo concretizzato le occasioni da gol create e credo sia un risultato molto buono. Tutta questa gente che ci ha seguito è qualcosa di straordinario e sicuramente rimarrà nella storia. Gol subito? A volte la squadra esagera a voler giocare palla e ci prendiamo troppi rischi, non ci voleva questo gol ma andiamo a Valencia con un margine di vantaggio importante“.