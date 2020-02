Atalanta-Valencia, Gasperini: “Noi come il Liverpool? Rispondo così. Potevamo segnare ancora”

Il dominio dell’Atalanta.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il Valencia, valida per l’andata degli ottavi di Champions League: la Dea ha trionfato con lo straripante vittoria di 4 a 1 grazie alla doppietta di Hateboer e i gol di Ilicic e Freuler, ottenendo un vantaggio importantissimo in vista del match di ritorno.

Atalanta-Valencia, Gomez: “Sapevamo dove colpire, vittoria storica. Sul gol subito…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato così la splendida prestazione dei suoi uomini: “Noi simili al Liverpool come stile di gioco? È un grandissimo complimento. Da un lato siamo molto soddisfatti perché un risultato così l’avremmo sottoscritto, ma nell’arco della partita ci rimane un po’ di rammarico per quel gol che abbiamo subito e per le occasioni concesse sul 4-0. Questo per noi deve essere motivo di grande attenzione perché andare a giocare là sarà diverso e quindi non bisogna commettere certi errori, dobbiamo giocare con più precisione. Abbiamo perso troppi palloni, 4-1 è comunque un risultato importante e se vogliamo andare ai quarti di Champions dobbiamo dare anche dimostrazione di tecnica ci dobbiamo meritare di passare il turno facendo bene anche a Valencia. Abbiamo fatto molto bene e creiamo tanto, avremmo potuto fare qualche altro gol e regalato troppe situazioni pericolose. C’è la voglia di dimostrare che meritiamo il passaggio del turno, andiamo lì sapendo di dovercela giocare anche se tre gol di vantaggio sono un bel bottino. Dobbiamo pensare che servirà fare gol anche lì e nello stesso tempo saper stringere i denti. Valencia? Gli mancava Rodrigo che è uno dei giocatori più importanti della loro rosa oltre ai due centrali di difesa, noi abbiamo perso Djimsiti. Caldara ha fatto una buona partita, ma nella gestione della palla da dietro abbiamo avuto troppe incertezze. Un loro gol li riaccenderebbe e quindi dovremo avere la capacità tecnica di frenarli e di giocare da Atalanta. Loro hanno questi due centrali che sono molto forti di testa, in alcune occasioni c’è stata un po’ di euforia, vorrei esultare al massimo tra 15 giorni“.