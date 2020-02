Atalanta-Valencia, France Football elogia Gasperini: ” Una boccata d’aria fresca. Non è un caso se…”

Una grande impresa ieri per l’Atalanta, uscita vittoriosa per 4-1 contro il Valencia.

La vittoria della compagine bergamasca ha avuto una forte impatto sulla stampa nazionale, che loda proprio gli orobici di aver fatto un cammino importante, riuscendo nonostante le tante avversità a prevalere, portando a casa un risultato inaspettato. France Football, noto periodico francese, ha stamani aperto così, definendo non solo i nerazzurri, ma anche Julian Nagelsmann del Lipsia come “Una boccata d’aria fresca“.

“Non è un caso che l’Atalanta abbia segnato quattro gol, per altro belli. Loro, così come il Lipsia, hanno tirato ben 27 volte in porta nella scorsa notte di Champions League. E una sola parola riassume meravigliosamente le due filosofie: proattività. Con la palla le due formazioni giocano in rapidità e senza sforzo, facendo girare la palla con passaggi sempre verso un giocatore libero. La sfera viene sempre recuperata rapidamente, con un pressing organizzato che spinge all’errore l’avversario. Una sintesi di ambizione e gioco moderno che permette all’Atalanta, così come al Lipsia, di credere un po’ di più nella qualificazione ai quarti di finale della competizione più bella“, queste le dichiarazioni della famosa testata giornalistica in merito alle prestazioni messe in campo da Atalanta e Lipsia, vere sorprese di questa Champions League.

