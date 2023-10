Atalanta: tifosi in viaggio per Graz deviano il bus per incontrare Ilicic in Slovenia

A poche ora dalla sfida di questa sera tra Atalanta e Sturm , in programma alle 20:45 allo stadio Sturm Graz , un centinaio di tifosi atalantini ha deviato il percorso del pullman per passare da Maribor e salutare di persona Josip Ilicic : idolo atalantino tornato a giocare in Slovenia, che conta 136 partite e 47 reti con la maglia nerazzurra.

I supporters della Dea, questa mattina, hanno raggiunto il centro sportivo del Maribor, dove hanno incontrato, Josip, visibilmente emozionato per la sorpresa: “Vi ringrazio tanto” ha detto l’attaccante ex Palermo. Il gruppo di tifosi, che hanno ripreso il viaggio poco prima delle 10, hanno lasciato uno striscione per lo sloveno atteso questa sera in tribuna a Graz per assistere alla sfida dei suoi ex compagni in terra austriaca.