Calciomercato Atalanta, tiene banco il caso Gomez: il Siviglia di Monchi piomba sul Papu, c’è anche l’ipotesi MLS. I dettagli

Il Papu Gomez è praticamente fuori dai piani dell’Atalanta dopo le discussioni createsi negli scorsi mesi tra lui e mister Gasperini.

Atalanta, continua il caos Papu Gomez: l’argentino fuori dai piani di Gasperini, Maxi Lopez lo chiama alla Sambenedettese

La Dea a questo punto non può che pensare di cedere il calciatore argentino, sono tanti gli estimatori del giocatore che potrebbe addirittura finire all’estero. Nelle ultime ore, stando ad alcune indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, sul sudamericano sarebbe piombato il Siviglia di Monchi e vorrebbe portarlo in Andalusia. Il club bergamasco al momento ha messo da parte le offerte pervenutegli dalla Serie A visto che non ha intenzione di rinforzare le dirette concorrenti. Il cartellino del Papu al momento si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra considerata troppo elevata dalla dirigenza spagnola che sta trattando al ribasso. Su Gomez anche il Cincinnati di Jaap Stam, il club americano starebbe spingendo per portarlo in MLS. Si saprà qualcosa entro la fine del mercato di gennaio.