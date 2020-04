Atalanta, terzo tampone per Sportiello: il portiere è ancora positivo al Coronavirus

Marco Sportiello ancora positivo.

Sono trascorsi più di quattro mesi da quando il Coronavirus è arrivato in Italia, iniziando il suo rapido contagio e dando inizio ad una situazione di totale emergenza che attualmente è ancora in atto. Da circa due mesi il Governo italiano ha dunque deciso di adottare misure restrittive volte a limitare la diffusione e ridurre il numero dei contagiati, al fine di evitare un sovraffollamento e un conseguente collasso delle strutture sanitarie del nostro paese.

Adesso stanno finalmente iniziando ad emergere i risultati positivi del periodo di quarantena a cui sono stati sottoposti tutti i cittadini, con il numero dei tamponi positivi che continua a diminuire giornalmente e con un aumento proporzionale dei pazienti guariti e dunque non più bisognosi di un posto in terapia intensiva. Intanto i ricercatori stanno lavorando assiduamente alla ricerca di un vaccino per il COVID-19, unico mezzo possibile per riuscire ad immunizzare gran parte della popolazione e sconfiggere definitivamente la minaccia che si è abbattuta improvvisamente sul mondo intero. Tra i punti più importanti dello studio vi è quello legato al periodo di incubazione del virus, che sembra resistere all’interno dell’organismo con una variabilità legata al singolo caso, per un range temporale che va da pochi giorni ad addirittura un mese.

E’ questo il caso di Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, il quale aveva contratto il virus esattamente un mese fa e che oggi è risultato ancora positivo al Coronavirus. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore è stato sottoposto al terzo tampone il quale ha dimostrato come il COVID sia ancora presente nel suo corpo. Il giocatore è comunque in buone condizioni continuerà il periodo di quarantena nella propria abitazione a Urgnano.

