Atalanta, tegola Muriel: lesione al legamento del ginocchio e stagione finita

Ennesimo infortunio nella rosa dell'Atalanta, lesione di primo grado al legamento collaterale del ginocchio sinistro per Luis Muriel, che sarà assente per la sfida contro l'Empoli

Duro colpo per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che perde ad una giornata dal termine del campionato, il proprio attaccante dal talento inestimabile, Luis Muriel. Per l'attaccante colombiano una lesione di primo grado al legamento collaterale del ginocchio sinistro, che lo terrà fuori dai giochi per il match in programma domenica 21 maggio al Gewiss Stadium contro l'Empoli di Andreazzoli. Sfida dal peso specifico altissimo per la Dea, chiamata a raccogliere tre punti per centrare il piazzamento europeo, obiettivo messo in discussione negli ultimi mesi dal netto calo della rosa guidata dall'ex tecnico del Genoa.