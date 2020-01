Atalanta-SPAL, Gasperini: “Siamo stati lenti, non eravamo al top. Champions? La classifica è corta”

Clamorosa sconfitta per l’Atalanta.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la SPAL, che si sono affrontati in occasione dell’ultimo match della ventesima giornata di Serie A: la Dea era passata in vantaggio grazie al bel gol di tacco di Ilicic, ma i biancazzurri sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Petagna e Valoti. Una vittoria fondamentale per il club emiliano, che conquista i tre punti e sale al terzultimo posto in classifica.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così la prestazione dei suoi uomini: “Mi aspettavo una SPAL del genere, è una buona squadra e che ultimamente ha fatto belle prestazioni. Noi siamo andati in vantaggio, abbiamo creato tanto, ma siamo stati anche due-quattro righe sotto il solito. Siamo stati lenti in fase difensiva, perché in avanti abbiamo creato. Oggi più di qualche calciatore non era al top e questo l’abbiamo pagato. Abbiamo recuperato pochissimi palloni. È un campionato che inizierà nel girone di ritorno con altre difficoltà, c’è una classifica corta e tutti daranno il massimo nei prossimi due-tre mesi. Dovremo essere bravi a riscattarci, sarà dura fino alla fine. Mercato? Non lo so, penso a recuperare chi non ho al top. Non so quanto possa essere interessante a questo punto di gennaio il mercato“.