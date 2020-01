Atalanta-SPAL, De Roon: “Siamo in vantaggio, ma stiamo soffrendo. Il mio ruolo? Gasperini…”

L’Atalanta in vantaggio dopo i primi 45 minuti.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia si sta giocando la sfida tra l’Atalanta e la SPAL, ultimo match della ventesima giornata di Serie A: al termine del primo tempo i padroni di casa conducono con il risultato di 1 a 0 grazie allo splendido gol di Ilicic, che ha trasformato in rete l’assist di Zapata con un bellissimo colpo di tacco.

Al termine della prima frazione di gara Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Siamo in difficoltà, ma per fortuna siamo in vantaggio. Stiamo soffrendo un po’, dobbiamo mettere a posto qualcosina. Ogni tanto, però, si può vincere anche con un solo gol di scarto (sorride, ndr). Io sulla fascia? Manca qualche calciatore, ma gioco dove sceglie il mister. Dobbiamo essere più cattivi sulle seconde palle“.