Atalanta, sorpresa a Zingonia: c’è Ilicic alla rifinitura verso il Bayer Leverkusen

Sopresa a Zingonia, Josip Ilicic presente all'allenamento di rifinitura dell'Atalanta in vista della sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Giornata di rifinitura per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in vista del delicatissimo match degli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Nel corso dell'ultima seduta di allenamento si è rivisto sul terreno di gioco di Zingonia, il jolly d'attacco sloveno, Josip Ilicic. Il fantasista era a bordo campo per osservare l'allenamento dei compagni, che domani saranno impegnati nella supersfida in programma al "Gewiss Stadiu" di Bergamo contro la formazione tedesca guidata da Gerardo Seoane. Rivedere lo sloveno sorridere e scherzare con i compagni è un segnale positivo per l'Atalanta e per il tecnico Gian Piero Gasperini in vista del finale di stagione, oltre che per lo stesso Ilicic.