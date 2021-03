Atalanta, seconda Panchina d’Oro per Gasperini: “La dedico a Bergamo”

“Questa Panchina d’oro la dedico a tutta Bergamo, allo staff e ai giocatori: a tutti quanti, perché è veramente una vittoria di squadra”.

Così il tecnico dell‘Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato all’Adnkronos con emozione, dopo aver ricevuto il premio direttamente da Demetrio Albertini. Il tecnico, vincitore per la seconda volta consecutiva della Panchina d’Oro, è stato premiato per i risultati ottenuti con l’Atalanta: arrivata ai quarti di finale di Champions League e riconfermatasi per la massima competizione internazionale.

“Rispetto a quella vinta l’anno scorso è diversa, perché ogni stagione ha le sue particolarità e questo premio è riuscito a dare continuità a quella conquistato in precedenza. Ottenerlo è stato ancora più difficile e forse, proprio per questo motivo, questa Panchina d’oro è ancora più bella”.