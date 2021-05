Sassuolo-Atalanta, Gosens: “Incontriamo una squadra di valore, vogliamo il secondo posto”

Le dichiarazioni del terzino della Dea.

Il terzino dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky prima del match contro il Sassuolo, sfida importantissima in chiave Champions League per la compagine allenata dal tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, che in caso di vittoria manterrebbe il secondo posto in classifica, alle spalle dell’Inter – a+11 in classifica – rimandando la festa scudetto dell’Inter di Antonio Conte, ieri vittoriosa nel match dello “Scida”, contro il Crotone, ormai matematicamente retrocesso in Serie B. Di seguito le parole del terzino tedesco della formazione orobica che intanto, ha portato in vantaggio la Dea – in dieci uomini dal 22′ del primo tempo – nel corso del match in programma al Mapei Stadium (SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH).

“Pensiamo al secondo posto. La gara di oggi è fondamentale per questo obiettivo e vogliamo vincere per forza. Saltando il primo pressing, il Sassuolo può metterci in difficoltà? Sicuramente, si tratta di squadra di valore sia a livello di gioco che per le loro qualità tecniche. Possono mettere in difficoltà chiunque e lo hanno dimostrato contro il Milan, ma noi dobbiamo pensare a giocare la nostra gara mettendo in campo le nostre qualità”.