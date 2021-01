Atalanta-Sassuolo, Gomez ancora escluso: allenamento ad orari diversi, il ‘Papu’ vive da separato in casa

Gomez da qualche giorno si allena da solo all’Atalanta.

Inizio di anno complicato per Alejandro Gomez. Da quando ha preso vita la querelle con il tecnico Gasperini, il modo di vivere la quotidianità nell’Atalanta è drasticamente cambiata per il ‘Papu‘, nulla ha a che fare con quella vissuta negli ultimi sei anni in seno alla ‘Dea’.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, da mercoledì il Papu si allena in disparte a Zingonia. Era già accaduto in precedenza, lavorando su un altro campo rispetto al restante gruppo squadra, ma allo stesso orario dei suoi compagni (con i quali ha continuato a condividere spogliatoio e sala ristorante), mentre adesso il suo programma giornaliero è del tutto differente.

Allenamenti in solitaria e relazioni con il resto della squadra, lo staff e i dirigenti totalmente indirette. L’argentino non è fuori rosa, ma la situazione venutasi a creare è di una frattura praticamente insanabile con società e tecnico che continua glissare sull’accaduto. Il numero 10 della Dea, intanto, è stato nuovamente escluso dall’elenco dei convocati per la sfida di domenica 3 dicembre, in programma al Gewiss Stadium, alle ore 15.00, contro il Sassuolo.