Atalanta-Sassuolo, Gasperini: “Ilicic non ha limiti, è un giocatore totalmente recuperato”

Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo.

Il tecnico della compagine orobica, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida di domenica pomeriggio contro i neroverdi di De Zerbi.

“Ilicic? Se gioca così va molto meglio, poi non ci sono limiti. È un giocatore recuperato, l’ho detto anche altre volte. Lo vedo inserito bene in squadra, sta facendo delle cose determinante. Il suo ruolo è difficile, abbiamo più ricambi in quella posizione. Deve essere sempre al meglio della condizione per fare bene”.