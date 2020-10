Atalanta-Sampdoria, Gasperini: “Impegno oneroso, Malinovskyi disponibile. Formazione? Inseriremo nuovi elementi”

E’ tutto pronto per Atalanta-Sampdoria.

Manca sempre meno ad Atalanta-Sampdoria, sfida valida per la settima giornata di Serie A, al “Gewiss Stadium”. Un match analizzato alla viglia dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“È un impegno oneroso anche perché ci sono poche ore, ma è tipico di tutte le squadre impegnate nelle coppe e con tanti giocatori in nazionali. È una prova di resistenza e di adattamento da parte dei giocatori. Dobbiamo passare velocemente da una gara all’altra. Ci saranno anche Ajax e Liverpool, dobbiamo essere bravi. Siamo nel vivo sia del campionato che della Champions, la partita con l’Ajax sarà importante. Vincere con gli olandesi ci darebbe una posizione di vantaggio importante. Siamo a novembre, abbiamo fatto diversi allenamenti e abbiamo giocato diverse partite: Hateboer e Gosens giocano molto, bisogna accelerare l’inserimento dei nuovi. Davanti abbiamo molte scelte, a centrocampo e in difesa ci conosciamo meglio, sulle corsie esterne è chiaro che bisogna inserire nuovi elementi”.

Gasperini si è poi soffermato sui singoli: “Rispetto lo scorso anno è cambiata la disponibilità di Zapata, poi per un po’ di tempo non abbiamo avuto Ilicic. C’erano meno alternative in attacco. Muriel è stato determinante a gara in corso. Quest’anno siamo partiti con Josip ancora da recuperare, Lammers è arrivato all’ultimo momento: siamo andati sul sicuro, sono partito dai giocatori che conoscevo. Lammers o Miranchuk? È più pronto Lammers, ha fatto anche due gol e ha giocato di più. Vediamo se sarà disponibile oggi. Miranchuk ha fatto un bellissimo esordio, ma è più un giocatore che entrerà a gara in corso. Malinovskyi sta meglio, è comunque a disposizione. Miranchuk? È un giocatore in definizione, cerchiamo di conoscerlo al meglio per poterlo mettere nelle giuste condizioni. Lo abbiamo visto pochissimo, è diverso quando giochi 90′. Peccato per questo mese, poteva essere molto utile per il suo adattamento, ma non abbiamo nessuna fretta”.