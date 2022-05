Atalanta-Salernitana, formazioni ufficiali: dentro Muriel e Zapata, Nicola con Verdi

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta e Salernitana, match valido per il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A

Atalanta e Salernitana chiudono il trentacinquesimo turno di Serie A . Posticipo con punti pesanti in palio quello del Gewiss Stadium, con due formazioni come quelle di Gasperini e Nicola che attraversano due momenti diametralmente opposti in questo intenso finale di campionato. I bergamaschi sono arrivano dal rocambolesco pareggio per 4-4 contro il Torino , e si apprestano a chiudere una stagione non felice come le precedenti. Sfumato l'accesso alla prossima Champions League , Zapata e i suoi stanno facendo i conti con una crisi atipica per un gruppo che, nelle ultime annate, ha sempre dimostrato compattezza e unione anche nei momenti più duri.

La Salernitana di Nicola cavalca invece l'onda dell'entusiasmo per raggiungere una salvezza che, per come si erano messe le cose, avrebbe davvero del clamoroso. Ultima a 20 punti fino a poche giornate fa, la compagine allenata dal tecnico ex Crotone - esperto in materia di salvezze - ha racimolato punti in sfide scomode, contro avversari non alla portata, rendendo quanto mai viva la corsa per non retrocedere in Serie B. La sconfitta del Genoa nel derby contro la Sampdoria e un nuovo insuccesso del Cagliari aprono infatti un cospicuo spiraglio per la formazione campana, che dopo stasera avrà anche una partita in meno da giocare e quindi una nuova possibilità di conquistare punti importanti. 25 sono quelli al momento all'attivo per il club del presidente Iervolino, con una lotta per la permanenza in Serie A che potrebbe accendersi ancor di più già da stasera.