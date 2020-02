Atalanta-Roma, probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Fonseca. Le quote dei bookmakers…

Ancora un paio d’ore e sarà Atalanta-Roma.

Si fa sempre più calda la corsa al quarto posto in campionato, che garantirà la partecipazione alla prossima Champions League. E proprio in questo turno di Serie A si affrontano le due candidate principali, nerazzurri e giallorossi: la sfida, in programma alle ore 20.45 al ‘Gewiss Stadium’, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una gara totalmente a favore dei padroni di casa. Il segno 1, infatti, è affetto a 1.85, il segno X a 4.25 e infine, il segno 2 a 3.90.

Due i ballottaggi nella testa di mister Gian Piero Gasperini: Freuler-Pasalic e Castagne-Hateboer. Il tridente Ilicic-Zapata-Gomez non dovrebbe essere in discussione, ma Muriel è sempre pronto a subentrare per aiutare la squadra.

Dubbi anche per Paulo Fonseca che al fianco di Smalling dovrebbe schierare Fazio. Un terzino a sorpresa potrebbe essere Bruno Peres, mentre sull’altra corsia Spinazzola è in vantaggio su Kolarov. Alle spalle di Dzeko opereranno Mikitaryan, Pellegrini e Perotti.

Di seguito, le probabili formazioni.

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Veretout, Mancini; Mikitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko.