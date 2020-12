Atalanta-Roma, il tackle di Gasperini alla domanda sul Papu Gomez: “Siete un po’ pesanti”

Un Gian Piero Gasperini sicuramente soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi dopo il poker calato alla Roma.

Carico e deciso, il tecnico della “Dea” è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rispondendo in modo piccato all’ennesima domanda sul caso Papu Gomez.

“Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po’ più difficile. E’ una cosa che si aggiusterà con la società e aggiusterà la società. Siete un po’ pesanti, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l’Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C’è stato un comunicato e basta”.

NUOVI SCENARI MOTIVAZIONALI – “Se avremo una spinta in più? Ripeto, nel frattempo abbiamo giocato ad Amsterdam, abbiamo pareggiato con la Juventus e vinto con la Fiorentina. Al di là di ciò, l’Atalanta in questo momento merita di parlare della prestazione perché di fronte avevamo una squadra in grandissima forma”.