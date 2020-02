Atalanta-Roma, Gomez: “Questa squadra non muore mai. Champions? Vogliamo passare il turno”

Grande vittoria dell’Atalanta.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la Roma, che si sono affrontati in occasione della 24a giornata di Serie A: i giallorossi erano passati in vantaggio con il gol di Edin Dzeko, ma nel secondo tempo i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Palomino e Pasalic.

Al termine del match l’attaccante dell’Atalanta, Papu Gomez, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e per aver mantenuto il quarto posto in classifica. Queste le sue dichiarazioni: “C’è la voglia di voler fare sempre di più. L’obiettivo è quello di entrare di nuovo in Champions League perché ci da prestigio, oggi è stata una grande vittoria contro una squadra importante. E’ un bel mattone che mettiamo. Siamo una squadra che fino all’ultimo minuto continua a correre, ed è questo il motivo per il quale questa squadra non è morta mai. Oggi è stato un bel regalo di compleanno mentre mercoledì sarà una bella partita per poterci giocare la qualificazione a Valencia“.