Atalanta-Roma, Gasperini: “Vogliamo il quarto posto. Con il Valencia sarà dura”

Vittoria in rimonta per l’Atalanta.

Lo stadio Atleti Azzurri d’Italia ha ospitato la sfida tra l’Atalanta e la Roma, che si sono affrontati in occasione della ventiquattresima giornata di Serie A: i giallorossi erano riusciti a sbloccare il risultato con il gol di Edin Dzeko, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato con le reti di Palomino e Pasalic consolidando il quarto posto in classifica.

Atalanta-Roma, Gomez: “Questa squadra non muore mai. Champions? Vogliamo passare il turno”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha espresso la sua gioia per la vittoria ottenuta e ha parlato della prossima sfida di Champions League contro il Valencia. Queste le sue parole: “Noi abbiamo degli equilibri e possiamo cambiare spesso la partita, oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo nel renderci pericolosi. Ci sono stati dei momenti della gara che il ruolo di Pasalic è molto importante e nello stesso tempo possiamo utilizzare Gomez un po’ più offensivo. Se fai gol dopo diciannove secondi c’è tutto dentro. L’importante era ritrovare l’equilibrio giusto in mezzo al campo. Quello che stiamo vivendo è meraviglioso nel nostro stadio, sarà così anche mercoledì a San Siro. E’ una città che si sposta, nonostante fossimo in svantaggio il pubblico ha dato una grande spinta. E’ una vittoria importante ma ci sono ancora quattordici partite, c’è la convinzione che possiamo giocarcela per arrivare al quarto posto. Con la Roma questo vantaggio non è definitivo, è una squadra forte ma in noi c’è la convinzione che possiamo arrivare davanti. Noi le alternative maggiori le abbiamo in quei ruoli di centrocampo, in attacco invece solo Muriel. Dobbiamo trovare delle soluzioni con i centrocampisti e hanno una grande propensione al gol. Riusciamo più volte a variare i ruoli, a volte fanno anche gli attaccanti esterni. Non è sempre necessario che davanti ci sia una punta centrale anche con i tre mesi di assenza di Zapata. Ho visto la partita contro l’Atletico Madrid. E’ una bella gatta, sarà una partita sicuramente dura. Il Valencia è tra la squadre che ci auguravamo di incontrare ma hanno dei grandi valori ed è una gara esaltante“.