Atalanta-Roma, Fonseca: “Buona partita, non è facile giocare qui. La prestazione di Mancini…”

Grande vittoria dell’Atalanta.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la Roma, che si sono affrontati in occasione della 24a giornata di Serie A: i giallorossi erano passati in vantaggio con il gol di Edin Dzeko, ma nel secondo tempo i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Palomino e Pasalic.

Al termine del match il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua grande delusione per la sconfitta subita: “In questo momento è lavorare nella testa dei giocatori, non è facile giocare qui. L’Atalanta è una squadra molte forte, oggi non abbiamo concesso tante occasioni da gol. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, è vero che dopo il primo gol preso la squadra è andata in difficoltà. Non posso dire niente di negativo per il coraggio della squadra. Penso che abbiamo fatto una buona partita. Mancano quattordici partite, credo che è possibile arrivare al quarto posto. E’ un campionato molto equilibrato. Penso sia un problema dal punto di vista mentale e non fisico. E’ stata la partita che abbiamo corso di più. Dobbiamo credere che possiamo uscire da questo momento, siamo in un momento in cui ogni tiro che subiamo è gol. E’ difficile da spiegare. Sono comunque fiducioso. Questa era una partita diversa rispetto alle altre, non posso dire di giocare così le altre gare ma è difficile giocare contro l’Atalanta. Con questo sistema possiamo giocare. Mancini? Era l’unica soluzione visto che non avevamo Diawara e Cristante. Era importante che la squadra non si allungasse e che fosse corta. Dopo quando abbiamo recuperato la palla non abbiamo fatto quello che avevamo preparato“.