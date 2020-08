Atalanta-PSG, Verratti: “Sarà dura, ma non vogliamo avere rimpianti. Europei rinviato? Rispondo così”

“Conosciamo il valore dell’Atalanta come quello di tutte le otto squadre dei quarti: sarà dura”.

Lo ha detto Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha suonato la carica in vista della sfida di Champions League – quarti di finale – contro la formazione di Gian Piero Gasperini, in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21.00 al ‘Gewiss Stadium’: “Non siamo ancora al 100 per cento ed è normale dopo un lungo periodo di inattività. Ma abbiamo ancora un po’ di tempo per migliorare forma e meccanismi di gioco. Chi ha potuto riprendere il campionato ha un piccolo vantaggio, ma è importante concentrarci e arrivare con la testa libera. Il nostro patto è di non avere rimpianti e di dare tutto per giocarci al massimo ogni partita”.

Il PSG si presenterà senza Cavani e Di Maria, ma ci sarà Neymar. E proprio sul francese sono riposte le grandi speranze dei parigini: “Spero che lui e Mbappe decidano di rimanere a lungo. Li vedo comunque bene, credono nel progetto e sanno che in giro non ci sono molte squadre più forti del Psg. A Parigi hanno la possibilità di vincere. E vincere qui avrebbe davvero un sapore speciale”.

Chiosa finale sull’Europeo, rinviato all’estate 2021 a causa dell’emergenza sanitaria legata alla tragica diffusione del Coronavirus: “Ci siamo qualificati senza soffrire, esprimendo un bel calcio, facendo tanti bei gol. Sentivo lo spirito giusto. Mancini ha saputo creare entusiasmo e un gruppo affiatato. L’unico vantaggio del rinvio è che i vari Zaniolo, Tonali, Castrovilli avranno più tempo per confermare quanto di buono hanno dimostrato finora. Da Italia dobbiamo sempre pensare di vincere l’Europeo, credendo nei nostri mezzi”.