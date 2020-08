Atalanta-PSG, Tuchel: “Mbappé ci sarà ad una sola condizione. Ecco gli ingredienti per la vittoria”

Thomas Tuchel è pronto ad affrontare la Dea.

Domani sera sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si affronteranno in occasione dei quarti di finale di Champions League: i due club si daranno battaglia per cercare di strappare il pass al turno successivo e raggiungere così la semifinale della competizione.

Al termine del match il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, è intervenuto in conferenza stampa affrontando alcune dinamiche legate alla gara di domani:

“Covid? Non abbiamo paura, siamo tutti negativi dopo l’ultimo tampone. Siamo attenti a tutti, all’organizzazione del viaggio e a come passiamo il tempo. Mbappé? Se si allenerà bene e non succederà nulla di particolare domani ci sarà. Verratti? Serve essere pazienti. La settimana scorsa stava male, non riusciva a correre, ma da ieri è migliorato. Sarà difficile recuperarlo per l’eventuale semifinale. Siamo in una fase dove sta migliorando molto. L’Atalanta ha uno stile unico, giocano uno contro uno a tutto campo e aggrediscono il pallone con sette giocatori nella metà campo avversaria. Sarà difficile giocare contro di loro, hanno segnato tantissimo. Sarà una grande sfida ma potremo trovare spazi. Abbiamo preparato la partita negli ultimi giorni e oggi ci sarà l’ultimo allenamento. Conterà la tattica ma anche la testa, serve concentrazione. Sarà molto difficile contro l’Atalanta ma anche noi siamo forti. Abbiamo la possibilità di vincere. Icardi? Per noi è importante che faccia una buona partita, viste le condizioni di Mbappé e l’assenza di Cavani. Può sempre segnare e si è integrato bene nella squadra. Abbiamo tanti sudamericani in rosa e non è stato facile per lui. Neymar? C’è sempre tanta pressione, non possiamo neanche immaginarcelo, ma è un ragazzo a cui piace ed è abituato a giocare così. Siamo felici di poter avere la possibilità di finire la partita con Mbappé in campo, questo può rendere felice anche Neymar. Gli piacciono le grandi partite, ama giocare e sono convinto che farà una grande gara. Sarà un giocatore chiave“.