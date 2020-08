Atalanta-PSG, Pasalic: “Non poteva esserci beffa più grande, siamo rammaricati”

Sconfitta amara per l’Atalanta.

Sul campo dello stadio Da Luz è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e il PSG, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale di Champions League: la Dea era passata in vantaggio con il gol di Mario Pasalic, ma i parigini hanno trovato due reti nei minuti di recupero con Marquinhos e Choupo-Moting riuscendo a qualificarsi per la semifinale.

Al termine del match il centrocampista della Dea, autore della rete del vantaggio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita:

“Non ci poteva essere beffa più grande, loro hanno una squadra importante che può fare due gol in due minuti come quelli segnati oggi. Dobbiamo concentrarci per la prossima Champions, siamo davvero rammaricati. Abbiamo dato tutto e su questo non ci sono dubbi, giocavamo contro una squadra di grande qualità. Siamo davvero dispiaciuti. L’Atalanta esce più forte da questa stagione, speriamo di poter dare il massimo anche nella prossima edizione“.