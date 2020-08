Atalanta-PSG: Gollini ko, a rischio Verratti, Mbappé e Kurzawa. Tuchel porta tutti in ritiro

Mancano pochi giorni ad Atalanta-PSG, gara valida per i quarti di finale di Champions League.

In vista del match in programma mercoledì alle 21.00, i due allenatori fanno la conta degli infortunati. Gian Piero Gasperini dovrà certamente fare a meno di Pierluigi Gollini. Il portiere orobico infatti, nel corso dell’ultima gara di campionato contro l’Inter, ha riportato la lesione subtotale del crociato posteriore del ginocchio sinistro. Altra assenza che peserà fortemente sulla gara è quella di Josip Ilicic, fuori dalle liste a causa di problemi personali. Infine, in dubbio José Palomino, che sta però continuando a lavorare per il rientro e potrebbe scendere in campo.

Diversi problemi anche in casa PSG. Thomas Tuchel, in primis, deve fare i conti con una distorsione alla caviglia con tanto di frattura del quinto metatarso. Per fortuna, tuttavia, non è lui a dover scendere in campo. Qualche tegola però anche alla sua corte. Tra i convocati per il ritiro, infatti, ci sono tanti giocatori in dubbio. Kylian Mbappé ha rimediato un infortunio alla caviglia e sta tentando di tornare in condizione al più presto, ma potrebbe non recuperare in tempo. Stessa sorte per Marco Verratti che, secondo quanto riportano i media locali, sembrerebbe essere fuori dai giochi. Il centrocampista abruzzese pare non aver superato la lesione al polpaccio accusata dopo uno scontro in allenamento. Quasi sicuro anche il forfait di Layvin Kurzawa, che sta combattendo con dei problemi muscolari. Infine, non sarà al top anche Mauro Icardi, uscito malconcio dal match di Coppa di Lega, come diversi suoi compagni. L’allenatore, ad ogni modo, ha scelto di portare tutti in ritiro.

Questa la lista dei 28 canciatori a disposizione dell’allenatore tedesco per il ritiro pre-Atalanta:

Portieri: Bulka, Innocent, Navas, Rico.

Difensori: Bakker, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, PembèLè, Mbe Soh, Thiago Silva.

Centrocampisti: Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Paredes, Ruiz-Atil, Sarabia, Verratti.

Attaccanti: Choupo-Moting, Icardi, Kalimuendo, Mbappe’, Neymar.

