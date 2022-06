Atalanta, Percassi: “Tutto sul futuro di Ilicic. Belotti un rimpianto, a Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Atalanta

"Possiamo aver deluso qualcuno, stare in Europa è gratificante per tutti. Ma l’anno scorso abbiamo raggiunto il sesto miglior risultato sportivo della nostra storia". Lo ha detto Luca Percassi, intervenuto ai microfoni di "CalcioAtalanta" a margine della presentazione della partnership con Wuber. Diversi i temi trattati dall'amministratore delegato dell'Atalanta: dai possibili colpi di mercato della Dea, al futuro di Josip Ilicic. Ma non solo...

OBIETTIVI - "Dal 14 agosto ripartiamo, c’è grande competizione e dobbiamo essere molto contenti. La dimostrazione è che gli amici sponsor continuano ad esserci. Noi siamo una medio-piccola, provincia, città e squadra. Quello che abbiamo vissuto è straordinario ma non possiamo pensare di essere qualcosa di diverso, l’Atalanta è l’Atalanta senza perdere di vista quel che siamo", le sue parole.

DA BELOTTI A MIRANCHUK -"Miranchuk al Torino? Vediamo cosa succede. Il Torino ha un impianto di gioco simile al nostro, un calciatore di qualità. Il mercato è un po’ particolare. Belotti? C’è stato un momento in cui, quando era a Palermo, poteva venire all’Atalanta. Un rammarico, uno dei ragazzi del territorio che non è riuscito a vestire la nostra maglia. Bremer non verrà all’Atalanta, quello è certo (ride, ndr)".

CARNESECCHI - "La Lazio è interessata e ha fatto un’offerta, è un giocatore a cui noi teniamo, visto che è cresciuto da noi. L’Atalanta ascolta le offerte ma quello che ci è stato proposto non ci ha portato a dire si. Ora abbiamo dovuto affrontare il problema generato giocando in nazionale, dobbiamo recuperarlo pienamente dopo l’operazione ma è una gestione tranquilla di un ragazzo che aveva quindici anni e mezzo quando è arrivato. Abbiamo un ottimo rapporto con lui, se ci saranno condizioni e offerte le valuteremo, per ora non sono in linea col suo valore quelle che ci sono arrivate".

FUTURO ILICIC -"Ha un anno di contratto con un altro anno di opzione, l’abbiamo giustamente aspettato e consociamo tutti il valore tecnico, il ragazzo è seguito dal nostro amico Sartori e vedremo nei prossimi giorni cosa può nascere, ci parleremo con chiarezza appena torna, lunedì a Zingonia. A meno che Giovanni non ci stupisca e arrivi prima...".

PINAMONTI E DEMIRAL -"Pinamonti il profilo giusto per l'attacco? E' un giovane interessante, di sicuro. Ci stiamo lavorando, vedremo - ha dichiarato ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' -. Demiral? Resta. Il mercato può portare delle sorprese, ma non per Demiral. E' un mercato un po' particolare, con l'inizio dei ritiri ci saranno situazioni che potranno subire delle accelerate. Noi sappiamo cosa cerchiamo di fare: alcuni obiettivi maturano in un momento, altri più avanti", ha concluso Percassi.