Atalanta, Percassi: “Siamo felicissimi. Anche quando siamo in difficoltà non molliamo mai”

La parola a Luca Percassi.

L’ad dell’Atalanta, intervenuto presso i canali ufficiali del club nerazzurro, si è espresso in merito alla vittoria maturata in rimonta contro la Lazio, partendo da uno svantaggio iniziale di due reti a zero:

Atalanta-Lazio, Gasperini: “Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore”

“Siamo felicissimi. All’andata la Lazio ci aveva rimontato e fare la stessa cosa al ritorno ci ha reso felici. Si sono viste le cose più belle di questa squadra, che non molla neanche nelle difficoltà con il suo gioco e le sue caratteristiche. La cosa più importante adesso è giocare settimanalmente ma speriamo di farlo prima possibile con la nostra tifoseria allo stadio“.