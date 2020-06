Atalanta, Percassi orgoglioso: “Svolto un lavoro straordinario, ho una partita che mi è rimasta nel cuore”

Antonio Percassi sempre più orgoglioso della sua Atalanta.

Il presidente della “Dea” ha mostrato tutta la sua gioia per la stagione vissuta finora dalla sua squadra che si giocherà anche i quarti di finale di Champions League. Il patron atalantino ha parlato così sul canale ufficiale del club orobico a dieci anni dal suo approdo come presidente.

“Anni inimmaginabili, siamo partiti dalla Serie B fino ad arrivare alla Champions. Abbiamo fatto un bel lavoro, siamo andati decisamente oltre le previsioni e arrivare in Champions è stato il non plus ultra. Il primo obiettivo era raggiungere la permanenza nella categoria, l’abbiamo fatto per nove anni, ora dieci e siamo molto soddisfatti. Vediamo la gente, il contesto, la crescita della società a livello strutturale ed economico. Da famiglia super atalantina, io in modo particolare super tifoso e la gestione di mio figlia Luca che ha creato un contesto manager all’altezza grazie al mister e allo staff; abbiamo fatto due interventi importanti allo stadio, ora ci sarà un terzo, poi Zingonia che vogliamo farla diventare più bella ed esigente… c’è parecchio da fare. Partita del cuore? Il ritorno con lo Shaktar è stato il punto massimo della gioia perché voleva dire qualificazione; la partita con il Manchester, dove la furbizia e l’esperienza di una società ad altissimo livello ha fatto vedere come frenare il gioco gli ultimi minuti. C’è tanto da imparare e a questi livelli impari tanto”.