Atalanta, Percassi: “Ilicic partirà? Rispondo così. Su Gomez ha avuto ragione Gasperini”

“Su Gomez ha avuto ragione il mister”.

Parola di Antonio Percassi. Finito il campionato e conquistata l’ennesima qualificazione alla prossima Champions League, anche per la Dea è tempo di programmare la prossima stagione. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente dell’Atalanta, intervistato ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’: dalla scelta di cedere nel corso della sessione invernale di calciomercato il Papu Gomez, approdato in Liga al Siviglia, al possibile addio di Josip Ilicic. Ma non solo…

“Gomez? Parlo di calcio. Ha avuto ragione il mister quando replicava alla nostra preoccupazione per la sua partenza dicendoci: ‘Ma ora diventeremo più forti…’. Lui non aveva il minimo dubbio. Ilicic partirà? In questo momento è un valore aggiunto dell’Atalanta”, sono state le sue parole.

GASPERINI E NON SOLO – “Gasperini? Abbiamo altri tre anni di contratto, qui può restare tutta la vita. A oltranza. Non so perché me lo fate ripetere sempre… Siamo da tre anni il miglior attacco della Serie A. E io vorrei ricominciare domani per scoprire il futuro di Miranchuk. Per me restano tutti: Muriel, Zapata, Malinovskyi. Incedibili”, ha concluso.