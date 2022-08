Atalanta, Percassi: “Ilicic? Le storie possono finire. Miranchuk-Torino…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Atalanta

"Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare, qualcosa nelle prossime ore dovrebbe succedere". Lo ha detto Luca Percassi, intervenuto ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" a margine della presentazione di una nuova partnership con "Vedrai". Diversi i temi trattati dall'amministratore delegato dell'Atalanta: dal possibile approdo alla corte di Gian Piero Gasperini di Andrea Pinamonti, al futuro di Josip Ilicic. Ma non solo...

PINAMONTI E LOOKMAN -"Pinamonti? E' un bel giocatore, ma l’Atalanta ha tanti attaccanti: ha Miranchuk, Pasalic, Zapata, Muriel. Vediamo cosa succederà, ma bisogna sempre tenere in considerazione la profondità della rosa. Lookman? È sganciato dall’operazione Miranchuk, stiamo cercando di potenziare la squadra. Abbiamo fatto negli ultimi mesi grandi investimenti, non solo su Demiral ed Ederson, ma anche su Boga, un giocatore fortemente voluto da tutti. Siamo molto contenti anche dei risultati che arrivano dai ragazzi del settore giovanile, per citare due nomi Scalvini e Okoli".

LA DIFESA -"Se torneremo sul mercato dopo quanto accaduto a Palomino? Per ora numericamente siamo messi bene, abbiamo Okoli, sta stupendo tutti, credo che diventerà un grande giocatore. L’Atalanta i giocatori li ha, non c’è un buco da colmare. Ci aspetta una stagione molto complicata, sarà una stagione anomala. L’Atalanta deve fare l’Atalanta, dobbiamo conquistare tutto con il lavoro. L’Atalanta non nasce come una star, ma come una provinciale: non abbiamo altri strumenti se non quello di lavorare".

SU ILICIC E MIRANCHUK - "È un giocatore che per l’Atalanta ha fatto tantissimo e ha ricevuto tantissimo. Ma a volte le storie possono finire. Con grande franchezza, forse si è capito che era arrivato il momento di intraprendere strade diverse nel rispetto delle storie e dei rapporti, questa è la situazione. Josip è un ragazzo a cui vogliamo un gran bene. Su Miranchuk posso confermare che abbiamo parlato col Torino, a seguito di una lunga conversazione col mister ci ha scritto di trattenerlo: è una trattativa che in questo momento si è fermata".

DA MURIEL A ZAPATA -"Muriel e Zapata rimarranno? Per me rimarranno all'Atalanta, l’Atalanta vuole rinforzarsi. Come sempre è giusto che ascolti le offerte che possono arrivare, ma riteniamo questi due giocatori fondamentali. L'Atalanta come società vuole investire e lo sta facendo, a volte gli sforzi non vengono sottolineati come si dovrebbe, ma sono straordinari e nel rispetto della nostra storia. C'è un impegno assoluto, poi il campo a volte ti premia, a volte no. Ma è un mercato molto complicato, tutti i giorni ti può stupire, partiamo da una squadra che non ha perso titolarissimi. Vediamo cosa succederà ma vogliamo rinforzarci", ha concluso Percassi.