Atalanta, Percassi : “Il futuro di Romero, Gollini e Ilicic. Musso? Un’occasione”

Ha parlato l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, mettendo in chiaro le linee guida del calciomercato nerazzurro.

"Gollini in chiusura col Tottenham? Ci sono varie ipotesi che stiamo affrontando, so solo che è un giocatore molto importante dell’Atalanta, un ragazzo che ci ha permesso di crescere, il mercato poi magari porterà qualcosa di diverso. Vediamo che succede, di definitivo ad oggi non c’è nulla se non delle ipotesi molto concrete. Ilicic è un giocatore che ha dato tantissimo all’Atalanta, che è stato chiacchierato tanto in passato però è un patrimonio della società. Sappiamo cosa ha dato e cosa può fare. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo. Ripartiremo anche da Romero? Il principio che abbiamo cercato di seguire in questi anni è che le vendite ci devono rinforzare, non indebolire, è questa l’idea. Ovvio che Cristian ha fatto una stagione straordinaria, è stato premiato come miglior difensore in Italia, è normale che abbia degli interessamenti. Musso? C’è stata questa opportunità. Ogni anno cerchiamo di portare giocatori che pensiamo possano essere utili alla causa e lui era stato identificato come un ragazzo con queste caratteristiche".