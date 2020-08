Atalanta, Percassi guarda al futuro: “La strategia non cambia, Gasperini resterà qui. ‘Caso’ Ilicic? Vi dico la mia”

Antonio Percassi guarda al futuro.

Dopo una stagione brillante, l’Atalanta, è pronta a guardare al futuro. Trattenere i big, rinforzare la squadra, sono solo alcuni degli obiettivi che il presidente della Dea Antonio Percassi è deciso a centrare per costruire una squadra di livello in vista della prossima annata. A confermarlo, le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” dallo stesso numero uno nerazzurro.

“Stessa strategia. Quanto al sacrificio di un giocatore, dipenderà da chi ci chiederanno e quanto offriranno, ma ci pensiamo dopo la Champions. Sono passato allo stadio anche ieri: sta venendo un bel gioiello, con l’adeguamento della Curva Sud progettato per portare la Champions a casa nostra. Lo considererei l’evento più storico fra tutti quelli storici degli ultimi anni”.

Percassi si è poi soffermato sul ‘caso’ Ilicic e sul futuro di Gasperini: “Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo”. Così come è d’obbligo credere nell’altro artefice di questo mezzo miracolo sportivo, Gian Piero Gasperini. “Io vedo solo un futuro, e non ho dubbi: Gasperini allenatore dell’Atalanta“.