Atalanta, Percassi: “Gollini vicino al Tottenham. Romero? Ha offerte, ma…”

Le parole del CEO dell'Atalanta, Luca Percassi, a margine dell'evento di presentazione delle nuove divise dell'Atalanta

Parola a Luca Percassi.

Dalla cessione di Gollini, agli ultimi rumors di mercato, al futuro di Romero: sono tanti i temi trattati dal CEO dell'Atalanta Luca Percassi, intervenuto ai microfoni della stampa presente a margine dell'evento di presentazione delle nuove divise dell'Atalanta, per soffermarsi sul alcuni argomenti caldi in casa nerazzurra.

"Gollini? Ci sono varie ipotesi che stiamo ascoltando, so solo che è un giocatore molto importante, un ragazzo che ci ha permesso di crescere e magari ci porterà qualcosa di diverso. Però di definitivo ad oggi non c'è nulla, se non delle ipotesi concrete. L'ipotesi Tottenham è molto concreta".

Sui rumors di mercato relativi a Koopmeiners: "Tutti i giorni leggo nuovi nomi che ci accostano, alcuni figli di interessamenti ma ci tengo a ribadire che partiamo da una squadra fatta di ragazzi che ci hanno dato molto. I risultati fatti sono straordinari, partiamo da un grandissimo allenatore che per noi è la persona più importante del nostro progetto. Invece di parlare di tanti nomi, noi pensiamo di ripartire dal nostro gruppo che è fatto di ragazzi che ci hanno permesso di crescere moltissimo. Poi, ovviamente, questo è un mercato particolare per tanti motivi: la pandemia, gli Europei, per le difficoltà di vendere e comprare. Per noi è fondamentale dire grazie a chi ci ha permesso di essere qui oggi e farà parte del nostro progetto".

Sul futuro di Romero: "Il principio che abbiamo seguito in questi anni è che le cessioni ci devono rinforzare, non indebolire. Questa è la nostra idea. Cristian ha fatto una stagione straordinaria, l'hanno premiato come miglior difensore in Italia ed è normale che abbia interessamenti. E' all'Atalanta però, squadra che gli ha permesso di crescere e di trovare la convocazione in nazionale. Vediamo che cosa succede, ma il nostro principio è sempre questo. Se faremo vendite lo faremo con raziocinio. Se non arrivano offerte importanti resta all'Atalanta? Sì. Non devono arrivare offerte folli, ma congrue al valore del giocatore".