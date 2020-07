Atalanta, Percassi dopo i sorteggi Champions: “PSG? Per noi sarà come andare a scuola…”

Parola ad Antonio Percassi.

Nella giornata di oggi, a Nyon, sono stati definitivi i quarti e il tabellone della fase finale di Champions League, con le partite che si giocheranno tutte in una gara secca a Lisbona. Non è stato un sorteggio facile per l’Atalanta, che dovrà sfidare il Paris Saint-Germain di Icardi, Mbappé e Neymar.

“Per l’Atalanta e per tutta la città di Bergamo è un orgoglio essere qui tra le otto protagoniste – ha dichiarato il presidente della Dea, intervistato ai microfoni di SkySport -. Il Psg? Affronteremo un’avversaria fortissima. Ma siamo ai quarti e non poteva andare diversamente. L’Atalanta giocherà con umilità e grande determinazione. Proveremo a giocarci le nostre chance. Per noi sarà come andare a scuola e imparare. Siamo onorati di questo: per noi sarà una partita memorabile, per scrivere un’altra bellissima pagina della storia di questo club”, ha concluso.

Per quanto riguarda, invece, gli accoppiamenti dei quarti per le semifinali, la vincente di Atalanta-PSG affronterà la vincente di Lipsia-Atletico Madrid.