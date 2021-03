Atalanta, Pasalic: “Siamo una squadra competitiva. Io al top? Sto crescendo”

L’Atalanta sconfigge in casa lo Spezia di Vincenzo Italiano per 3-1.

Atalanta, Gasperini: “Risposta importante della squadra. Crediamo di poter battere il Real Madrid”

La squadra di Gianpiero Gasperini vince e convince, e dopo un primo tempo difficoltoso riesce a trovare tre reti nella ripresa. Protagonista del match è stato Mario Pasalic che con una doppietta ha indirizzato la partita. Proprio il centrocampista croato al termine della sfida ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

L’ex Milan dopo i problemi fisici è tornato ad essere un elemento fondamentale della squadra bergamasca, ma è soddisfatto della prestazione dei suoi compagni: “È la prima partita che gioco per novanta minuti dopo tanto tempo. Non ho giocato per quasi due mesi e sono contento di essere tornato a pieno regime. Speriamo che questa partita mi dia un po’ di fiducia, solo quando giochi puoi tornare ai tuoi livelli. Anche quando non c’ero la squadra è andata molto bene, c’erano altre soluzioni. Abbiamo una rosa forte e non è un problema se manca qualcuno. Abbiamo giocato e abbiamo vinto, siamo contenti perché siamo tornati in zona Champions.

In casa Atalanta la testa è adesso puntata al ritorno di Champions League contro il Real Madrid, con Pasalic che crede nell’impresa: “Adesso prepariamo bene la gara col Real. Lo zero a uno non è un risultato impossibile da ribaltare, speriamo di giocare in undici per tutta la partita per dimostrare il nostro valore contro questi squadroni. Chiunque giocherà darà il massimo, non dipende solo da me”.