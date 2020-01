Atalanta-Parma, D’Aversa: “Nerazzurri superiori, è stata una prestazione vergognosa. Adesso rialziamoci!”

Il Parma umiliato dall’Atalanta: 5-0 per i bergamaschi che annientano i ducali.

Il tecnico della compagine gialloblu, Roberto D’Aversa, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida persa contro i nerazzurri, ha fatto mea culpa e ammesso la netta superiorità degli orobici.

“Oggi sicuramente l’Atalanta è stata nettamente superiore, sapevamo delle difficoltà, della forza di questa squadra. La partita di oggi ci deve far capire che noi, nonostante le assenze importanti, dobbiamo andare in campo con alcune caratteristiche. Quelle che ci hanno permesso di arrivare al settimo posto, ma dobbiamo ritornare tutti con i piedi per terra. Lunedì prossimo sarà una gara importantissima per il nostro obiettivo. Sul risultato siamo stati anche fortunati. Sotto l’aspetto fisico loro sono una squadra importante, ma ha anche qualità davanti, con Ilicic, Muriel, Gomez… Appena gli lasci lo spazio quasi sempre realizzano gol. Sulla forza lo sapevamo già. C’è rammarico di non averli messi in difficoltà. In passato abbiamo reso la vita un po’ più difficile a chi è anche davanti all’Atalanta. Dobbiamo avere l’umiltà di accettare il risultato. Per noi l’Atalanta è un esempio in crescita, per diventare come loro in futuro. Premesso che sono incazzato nero per oggi. Noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e la nostra dimensione. Lunedì prossimo ci giochiamo l’obiettivo salvezza. La nostra volontà non è perdere 5-0, ci siamo vergognati. A livello di rosa e per il grandissimo allenatore che ha c’è il potenziale per fare meglio che nel girone d’andata. Inizialmente ha pagato l’uscita dall’Europa League. Quest’anno è partito meglio rispetto all’anno scorso, ha avuto difficoltà quando ha perso il centravanti di ruolo… quando perdi Inglese e Cornelius oppure Zapata e Muriel rischi di avere difficoltà. Martedì dobbiamo tornare ad allenarci per preparare al meglio della classifica”.