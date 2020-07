Atalanta-Napoli, Gosens: “Vittoria fondamentale, dato un segnale importante. Il nostro obiettivo…”

“Sono contento, quest’anno tutti i palloni che tocco in area vanno dentro. Sono contentissimo soprattutto per la vittoria, che conta tantissimo per il campionato. Sono felice di aver dato il mio contributo con il gol”.

Sono le parole dell’esterno dell’Atalanta Robin Gosens che, intervenuto nel post gara della sfida contro il Napoli, ha commentato l’importante successo maturato dalla sua squadra: impostasi sugli azzurri con il risultato di 2-0.

“Noi vogliamo pensare partita dopo partita. Abbiamo vinto sette gare di fila ed è un bel segnale, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Vogliamo dare una gioia alla nostra gente”.

“Contro – ha continuato il giocatore ai microfoni di “DAZN” – il Sassuolo Gollini aveva fatto una grandissima partita e aveva preso gol alla fine. Oggi abbiamo fatto bene soprattutto in difesa, loro hanno tirato solo da fuori, per il resto non hanno creato tante opportunità. Siamo felici perché in settimana abbiamo lavorato su questo. Intervallo? Abbiamo detto che nel secondo tempo poteva esserci un calo perché c’è caldo. Noi siamo usciti bene e abbiamo fatto due gol”.