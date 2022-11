Atalanta-Napoli, Gasperini: “Loro hanno qualità. Kvaratskhelia? Merito di Giuntoli”

Protagoniste assolute della nuova stagione di Serie A , Atalanta e Napoli si sfidano al "Gewiss Stadium" nella tredicesima giornata di Serie A. Gli orobici, quest'anno senza il gravoso impegno delle coppe europee, occupano il secondo posto in classifica con cinque punti in meno degli azzurri. Seconda miglior difesa del torneo e secondo miglior attacco, la macchina nerazzurra telecomandata da Gasperini sembra funzionare al meglio nonostante le diverse defezioni che l'hanno accompagnata finora, come l'infortunio di Zapata prima e Muriel ora. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Stiamo lavorando bene, la classifica è molto buona, come i risultati. È stata una buona settimana: difficile prevedere a inizio stagione che questa sarebbe stata una gara tra prima e seconda della classifica. Spalletti nuovo "dentista"? Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I meriti di questa squadra sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell'andare a prendere l'avversario. Domani dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare. Il Napoli è sorprendente proprio per quello che ha espresso come qualità di gioco, la coralità della squadra e anche per questi nuovi giocatori che sono arrivati. Gli hanno dato un maggiori impulso. Kvaratskhelia? Bisogna dare un grande merito anche alla società e a Giuntoli, in un campionato non di primo livello hanno trovato un giocatore straordinario. Le idee sono sempre quelle che valgono più dei soldi".