Atalanta, Musso: “Gioia immensa essere qui, ammiro questo club da tanto”

Le prime parole del portiere argentino da nuovo giocatore della compagine bergamasca

Queste le parole di Juan Musso, neo portiere dell'Atalanta che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore bergamasco. L'estremo difensore argentino, dopo l'ennesima stagione ad alti livelli, ha lasciato l'Udinese per accasarsi alla più quotata compagine nerazzurra. Prestazioni sopra la norma e solidità difensiva assicurata all'interno del bagaglio tecnico del giocatore argentino, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina. In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali del club, Musso ha detto la sua in merito alle prime sensazione derivanti dall'approdo in Lombardia.