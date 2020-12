Atalanta-Midtjylland, scontro Gasperini-Papu Gomez durante l’intervallo: il retroscena

Uno a uno. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera al Gewiss Stadium.

Un punto, quello conquistato dall’Atalanta in occasione della sfida valida per la quinta giornata del Gruppo D della Champions League 2020-21, che ha permesso alla compagine bergamasca di evitare la sconfitta contro il Midtjylland grazie alla rete messa a segno al minuto 79 da Cristian Romero. Ragion per cui, la Dea, il prossimo 9 dicembre, giocherà in casa dell’Ajax con due risultati su tre a disposizione: con una vittoria o un pareggio gli uomini di Gian Piero Gasperini, infatti, staccheranno il pass per gli ottavi di finale.

Non una prestazione particolarmente brillante, quella offerta dal Papu Gomez che, dopo i primi quarantacinque minuti, ha lasciato il campo: al suo posto, il coach ex Palermo ha scelto di gettare nella mischia Josip Ilicic. Una scelta dettata anche da un curioso episodio. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, poco prima dell’intervallo, il tecnico dell’Atalanta avrebbe chiesto al suo capitano di cambiare posizione e agire sull’out di destra. Secca la risposta dell’ex Catania: “No”.

I due avrebbero avuto anche una discussione negli spogliatoi, con Gasperini che ha optato per la sostituzione. “Non ero soddisfatto”, ha poi dichiarato nel post-partita.