Atalanta-Midtjylland, Gasperini: “Avremmo firmato per trovarci in questa situazione, ci manca qualcosa in attacco”

L’Atalanta non va oltre il pari casalingo contro il Midtjylland (1-1).

Gli orobici non sono riusciti ad avere la meglio dei danesi, il pari però conferma che la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dipenderà dalla sfida di Amsterdam dove ai bergamaschi basterà non perdere. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione della sua squadra.

“Non abbiamo ancora ottenuto il passaggio del turno, ora andremo ad Amsterdam a giocarci la qualificazione. All’inizio del girone avremmo messo la firma per essere in questa situazione, direi che abbiamo questo piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo. La squadra sta giocando bene a centrocampo e in difesa, ci manca qualcosa in attacco. C’è della scarsa condizione e un po’ di nervosismo. Davanti alzi il livello delle prestazioni: le occasioni le abbiamo create, forse devo provare a mettere Romero davanti. Quando esci da questo tipo di gare non è facile giocare con continuità, lo scorso anno giocavamo onni tre settimane. In campionato ci sono squadre che spesso fanno la settimana regolare. Noi essenzialmente facciamo fatica in attacco. C’è grande impegno, ma scarsa lucidità. Midtjylland? Sapevamo che era una squadra preparata, hanno creato problemi anche ad Ajax e Liverpool. Hanno messo schierato questa formazione inedita, hanno fatto gol subito. Per noi è un merito in più averla recuperata”.