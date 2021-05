Atalanta, l’orgoglio di Percassi: “Il nostro percorso è stato da brividi! Champions? Ho un sogno”

L’Atalanta ha voglia di continuare a stupire.

La Dea ha conquistato per il terzo anno di fila la qualificazione in Champions League e di fatto è diventata una delle big del campionato di Serie A. Il presidente degli orobici, Antonio Percassi, è a dir poco soddisfatto di come sia sia evoluta la squadra e il club negli ultimi anni e ha un sogno nel cassetto. Le dichiarazioni del numero uno dei bergamaschi nel corso dell’intervista rilasciata all’edizione odierna de ‘L’Eco di Bergamo’.

“Da cinque anni siamo in Europa. Tre volte in Champions. Tre volte terzi in serie A. Tre anni col miglio attacco. Ancora non ci credo! I ragazzi sono stato straordinari per tutta la stagione. Il sorteggio di Champions? Ci mancano due grandissime: Bayern Monaco e Barcellona. Sogno di ospitarne una, solo una però, nel girone, qui nel nostro stadio e con la nostra gente in tribuna. Magari se evitiamo di prendere i soliti 5 gol, preferisco”.

