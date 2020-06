Atalanta-Lazio, Gasperini: “Questa squadra ha sempre meno bisogno dell’allenatore”

Grande vittoria dell’Atalanta.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la Lazio, che si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata di Serie A. I biancocelesti erano passati in vantaggio di due gol grazie all’autorete di De Roon e a Milinkovic-Savic, ma la Dea ha trovato la forza di ribaltare il risultato con le reti di Gosens, Malinovsky e Palomino.

Al termine del match il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta:

“In tribuna si sta male, sei meno a contatto con i giocatori, non puoi intervenire con piccoli accorgimenti, la partita si vive in modo diverso. Ma ho la sensazione che questa squadra abbia sempre meno bisogno dell’allenatore, sa benissimo cosa fare, come muoversi. E’ un’Atalanta che ha una maturità e una sicurezza nel proprio gioco e non si smonta mai. Proprio in queste partite vengono fuori le imprese migliori. E’ capitato moltissime volte negli ultimi anni e facciamo fatica a porre rimedio. Un po’ è una questione di caratteristiche, anzi oggi siamo partiti molto guardinghi. Poi abbiamo trovato l’equilibrio giusto sul 2-0 e non abbiamo più preso le infilate della Lazio. Sono giocatori forti e bravi, la capacità di Gosens in zona gol è cresciuta nel tempo, va spesso alla conclusione. Hateboer nel primo tempo è arrivato un paio di volte in zona pericolosa. Gomez è un giocatore universale, lo metti dove serve e lui è sempre in grado di dare una qualità superiore alla squadra. Speriamo di recuperare al meglio Ilicic, stasera ha dato subito una dimostrazione delle sue qualità“.