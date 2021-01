Atalanta-Lazio, Gasperini: “Gara avvincente, semifinale un traguardo. Quel rosso a Palomino…”

L’Atalanta batte la Lazio e vola in semifinale.

Missione compiuta per la Dea, che batte la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia, strappando il pass per la semifinale grazie ad uno spettacolare 3-2 deciso dalle reti di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk. Una prova convincente analizzata ai microfoni di “Rai Sport” dal tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, intervenuto al triplice fischio.

“E’ stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene, poi sull’1-0 abbiamo un po’ smesso di giocare, sbagliando tanto. Quando la Lazio ha ribaltato il risultato abbiamo ripreso a giocare. Il rosso a Palomino sembrava avesse complicato tutto, ma siamo venuti fuori sbagliando anche un rigore. Gli ultimi 10’ è stata una grande esercitazione difensiva. Adesso siamo in semifinale ed è un ottimo traguardo. Averla vinta in 90’ in inferiorità numerica vuol dire che abbiamo speso molto ma recupereremo”.

Gasperini si è poi soffermato sui singoli: “Muriel volevamo sfruttarlo soprattutto in vantaggio, ma abbiamo perso troppi palloni. Eravamo apprensivi e abbiamo buttato via qualche pallone di troppo. De Roon e Freuler? Sono due giocatori determinati e molto apprezzarti. Spesso si guarda di più gli attaccanti che determinano i risultati, ma in molti conoscono il loro valore”.