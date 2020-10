Atalanta, la rivelazione del Papu Gomez: “Ilicic ha avuto il Covid, vi racconto. La verità sul mio futuro”

“Ilicic ha avuto il Coronavirus ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo”.

Lo ha svelato Alejandro Gomez, per tutti il ‘Papu’, intervistato ai microfoni di ‘TyC Sports’. Diversi sono stati i temi trattati dal capitano dell’Atalanta, simbolo e uno degli uomini copertina della squadra allenata da Gian Piero Gasperini: dal momento della compagine bergamasca, che questa sera sfiderà l’Ajax in occasione della sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D della Champions League 2020-21, alle attuali condizioni del compagno di squadra.

“Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora Josip si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante – ha dichiarato il numero 10 della Dea -. Forse l’anno scorso l’Atalanta è stata una sorpresa, ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra. Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti gol”.

FUTURO E NAZIONALE – “Ho ancora tre anni di contratto, a febbraio compirò 33 anni. Rimarrò sicuramente qui a Bergamo, mi sento a mio agio e avrò un posto nel club in futuro. Nazionale? Non venivo convocato da tre anni, per me è stato spettacolare perché tornare, alla mia età, non era facile. Ovviamente mi sarebbe piaciuto entrare qualche minuto, ma non è andata così. Messi? L’ho visto contento nel nostro gruppo, se lui è felice ne beneficiamo tutti. Sappiamo bene cosa ha vissuto negli ultimi tempi a Barcellona, sicuramente non è a suo agio col modo di giocare della squadra”, ha concluso l’argentino.