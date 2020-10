Atalanta, la lista per la Champions 2020-2021: sorpresa Caldara, c’è anche Ilicic. L’escluso…

Di recente è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra.

Stiamo parlando di Josip Ilicic. L’ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2013, è da tempo fermo ai box. Nessun infortunio legato al calcio, nessun problema di natura fisica, ma mentale. Adesso, però, il classe 1988 sembra stare meglio e lavora per tornare a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini, che spera di schierarlo nell’undici titolare quanto prima. “Josip è già con noi ed è la cosa più bella, non speravo in tempi così rapidi. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione. Quando giocherà? Io spero che presto possa tornare per davvero”, ha dichiarato.

Ragion per cui, secondo quanto riportato da SkySport, Ilicic sarebbe stato inserito nella lista UEFA consegnata dall’Atalanta in vista della prossima Champions League, così come Mattia Caldara. Nonostante la lesione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e l’imminente operazione, il centrale ex Milan potrà partecipare, una volta guarito (fra due-tre mesi), alla competizione europea. Assente, invece, il difensore croato classe 2000 Bosko Sutalo.

La Dea, sorteggiata nel Gruppo D con Liverpool, Ajax e Midtjylland, debutterà in trasferta contro i danesi il prossimo 21 ottobre.