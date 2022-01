Atalanta-Inter, Gasperini: “Lotta scudetto? Abbiamo obiettivi diversi dalle milanesi”

Gasperini ha commentato la partita della sua Atalanta contro l'Inter di Inzaghi pareggiata con il risultato di 0-0 in Serie A

"Partita difficile per il valore dell'avversario ma noi abbiamo fatto una partita d'assoluto livello, nonostante le assenze. Secondo me abbiamo fatto qualcosa in più noi quindi abbiamo un po' di rammarico, anche se per loro c'è stata l'occasione con D'Ambrosio. Lotta scudetto? Negli scontri diretti nostri parlano i risultati. Riusciamo spesso a fare delle partite alla pari però nell'arco di 38 partite difficilmente facciamo strisce di dieci vittorie consecutive come fanno le altre come Inter, Milan o Juventus. Abbiamo un target di punti che ci fa stare molto in alto ma per vincere il campionato ce ne vogliono di più. Io sono comunque contento del percorso che stiamo facendo".